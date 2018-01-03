Ankara'da yarın sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Habertürk TV'nin edindiği bilgiye göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, yarın saat 12.00'de bir araya gelecek.

Görüşme, cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir süredir kulislerde konuşulan ittifak senaryolarının ardından gerçekleşmiş olacak.

Geçtiğimiz günlerde Habertürk TV'de Ece Üner'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini söylemişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Cumhurbaşkanı adaylarının "CHP'li bir isim" olacağını vurgulamıştı. CHP cephesinden yapılan açıklamalarda ittifak için ise ikinci tur işaret ediliyordu.

SP lideri Karamollaoğlu da bugün bir soru üzerine Cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını belirtti, ikinci turda kimi destekleyeceklerinin sorulması üzerine de, "Erken olur. İkinci turda parti liderlerinin tabanlarına hakim olamayacağı kanaatindeyim. Tabanların kendisine göre inisiyatif kullanacaklarını düşünüyorum" demişti.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 15 Temmuz'da darbecilere direnen sivillere ceza muafiyeti getiren düzenlemedeki ifadelerin muğlak olduğunu ve bunun kaygı verici olduğunu söylemişti. Gül'ün bu açıklamalarına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar cephesinden sert eleştiri gelmiş ve 2019'a yönelik bazı yorumlar yapılmaya başlanmıştı. Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun görüşmesinde bu değerlendirmelerin konuşulup konuşulmayacağı da merak ediliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu en son geçen mayıs ayında Parti Genel merkezinde ziyaret etmişti.

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