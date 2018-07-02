İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada, 36 terörist etkisiz hale getirilirken, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 985 kişi de gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, 25 Haziran-2 Temmuz arası düzenlenen terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.363 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 985 Terör (PKK/KCK 170, AŞIRI SOL 5, DEAŞ 33, FETÖ/PDY 777), 2.805 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 66 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3.856 kişi gözaltına alınmıştır.

SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE TOPLAM 36 (21 ÖLÜ, 4 SAĞ, 11 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.

25 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ – 3 TERÖRİST TESLİM

ŞIRNAK – 1 (TESLİM)

MARDİN/KIZILTEPE - 1 (TESLİM)

HATAY/KUMLU – 1 (TESLİM)

26 HAZİRAN SALI GÜNÜ – 5 TERÖRİST (3 ÖLÜ, 1 TESLİM, 1 SAĞ)

MARDİN/NUSAYBİN – 1 (TESLİM)

SİİRT/ŞİRVAN – 4 (3 ÖLÜ, 1 SAĞ)

28 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ – 15 TERÖRİST (12 ÖLÜ, 3 SAĞ)

ŞANLIURFA/AKÇAKALE – 1 (SAĞ - DEAŞ)

HATAY/YAYLADAĞI – 2 (SAĞ - DEAŞ)

BİTLİS/HİZAN – 10 (ÖLÜ)

HAKKÂRİ/ÇUKURCA – 2 (ÖLÜ)

30 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ – 5 TERÖRİST (2 ÖLÜ, 3 TESLİM)

MARDİN/KIZILTEPE - 2 (TESLİM)

VAN/ÇATAK – 2 (ÖLÜ)

HATAY/ANTAKYA – 1 (TESLİM)

1 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ – 8 TERÖRİST (4 ÖLÜ, 4 TESLİM)

ŞIRNAK/BEYTÜŞŞEBAP – 4 (ÖLÜ)

ŞIRNAK – 3 (TESLİM)

ŞANLIURFA – 1 (TESLİM)

Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

2 ilde (Mardin-1, Şırnak-1) 2 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

19’u ağır ve uzun namlulu (5 M-16, 4 Makineli Tüfek,, 12 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 28 silah,

18 adet El Bombası,

3 bin 554 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

74 kg patlayıcı madde,

11 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.183 OPERASYONDA;

314 kg Esrar,

252 kg Eroin,

13 kg Kokain,

0,5 kg Sentetik Kannabinoid,

4,5 kg Metamfetamin,

15.154 adet Ectasy,

452 adet Captagon,

261 adet Sentetik ecza,

449.876 Kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca;

315.265 paket Kaçak Sigara,

67.875 litre Kaçak Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 2.805 kişi gözaltına alınmıştır.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 375 şüpheli gözaltına alınmıştır. 127,5 kg esrar, 0,5 kg eroin, 0,7 kg kokain, 0,4 kg sentetik kannabinoid, 4,3 kg metamfetamin, 2.576 adet ecstasy, 11 adet captagon, 168 adet sentetik ecza, 3.218 kök kenevir ve 29 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 408 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 281 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;

457’si denizlerde olmak üzere toplam 3.138 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 66 organizatör gözaltına alınmıştır.