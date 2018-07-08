Son dakika: Son KHK ile ihraç edilen personel listesi belli oldu! İşte Resmi Gazete 701 sayılı KHK...

Olağanüstü Hal kapsamında 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi. Aynı KHK ile 148 personel, kamudaki görevlerine iade edildi. Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı. İşte son KHK...