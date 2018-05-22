Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, “Sosyal medyada uyuşturucuyu işaret eden simgelerin kullanılması suç. Tespiti halinde en az 5 yılla yargılanırsınız” dedi.

Emniyet Genel Müdürü Seydioğulları, yeni dönemde uyuşturucuyla mücadele yöntemlerini anlattı. Milliyet gazetesinden Bahar Atakan'a konuşan Seydioğulları, "Sokaklardaki mücadeleyi aktif hale getirmek için motivasyonu artıracak sisteme geçeceğiz. İhbar mekanizmasını canlandırabilmek amacındayız. Burada yakalanan madde miktarı önemli olmayacak" diye konuştu.

Uyuşturucu ticaretinde terör örgütlerinin rolüne dikkat çeken İbrahim Seydioğulları, "Örgütlerine finans sağlamak için uyuşturucu ticareti yapanlarla anlaşmalar yaptıklarını düşünüyorum" dedi.

YÖNETMELİK DEĞİŞECEK

Uyuşturucu ticaretiyle ilgili olarak farklı kriterlerin getirileceğini belirten Seydioğulları şunları söyledi:

"Mevcut 1932’den beri uygulanan kanun var. Bu kanundan beri yakalanan madde miktarı üzerinden ikramiye verilir. Sokaklardaki mücadeleyi aktif hale getirebilmek için motivasyonu sokak suçlarında da uygulanacak sisteme geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İkramiye ya miktardan ya da uyuşturucu ticareti suçundan açılan dava dosyası başına ödenecek. Sokakta mücadele eden narkotimler, yunus ekipleri, trafik polislerini motive etmeye yönelik olarak bu sistemi getirmeye çalışıyoruz. Sokak satıcılarının bağlı olduğu suç örgütleri var, bunlara dönük ihbar mekanizmasını canlandırabilmek amacındayız. Burada yakalanan madde miktarı önemli olmayacak."

SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENECEK

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu maddeleri çağrıştırıcı maddeleri paylaşanlar hakkında inceleme başlatılacağını söyledi. Seydioğulları, "Sosyal medya hesaplarında uyuşturucuyu işaret eden simgelerin kullanılması, fotoğrafların paylaşılması suç, tespiti halinde en az 5 yılla yargılanırsınız. Bu sadece yayın yoluyla değil, giyim kuşamda da geçerli, esrar rozeti takarsanız hakkınızda işlem başlatılır" ifadelerini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER