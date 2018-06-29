Bitlis'te sosyal medyada şehitlerle ilgili paylaşıma hakaret içerikli yorum yapan zanlı tutuklandı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, şehit olan bir askerin paylaşımına hakaret içerikli yorum yapan M.S. isimli şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

İHA'nın aktardığına göre, açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, şehitlerimizle ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşıma hakaret içerikli yorum yapan M.S. isimli şahıs geçtiğimiz gün yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınmış olup şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir."