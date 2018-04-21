İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da bölge valileri ile bir araya geldi. Soylu, burada yaptığı konuşmada terör örgütünün lojistik merkezlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların önemine dikkat çekti.
Terör örgütünün barınma ve üstlenmesini engellemek için 2017'den itibaren ilkbahar-yaz, sonbahar ve kış operasyonlarını programladıklarını belirten Soylu, "2017 ilkbahar-yaz döneminde 28 bin 214 operasyon gerçekleştiridik" dedi. Soylu, bu operasyonlarda 1583 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Terör örgütünün 975 barınak ve sığınağının da imha edildiğini ve bunun etkisiz hale getirilen terörist sayısı kadar önemli olduğunu vurgulayan Soylu, "Bir taraftan terösitleri, bir taraftan da teröristlerin barınacakaları, lojistik destek alacakları, korunacakları, hatta sözde eğitim yapacakları yerleri tarumar ettik" diye konuştu.
İmha edilen bu noktalarda teröristlerin eylem hazırlıklarını yaptığını ve bomba imal ettiğini kaydeden Soylu, operasyonlar sırasında 2005'i ağır olmak üzere 2926 silah, 1002 mayın ve EYP ile 2984 el bombası ele geçirildiğini söyledi.
2017 sonbahar döneminde 33761 operasyonda 793 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Soylu, 1006 barınağın imha edildiğini, çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiğini anlattı.
Sonbaharda sahayı daha fazla kontrol altına almaya çalıştıklarını anlatan Soylu, operasyon ve imha edilen barınak sayısının arttığını buna karşılık ele geçirilen mühimmat ve patlayıcı sayısında azalma olduğunu söyledi. Soylu, bunun nedeninin bir önceki dönemde terör örgütünün lojistik merkezlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların başarısı olduğunu söyledi.
2017 kış döneminde 5'i büyük 81'i orta ölçekli 3949 operasyon gerçekleştirdiklerini kaydeden Soylu, 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Soylu, 509 sığınak ve barınağın imha edildiğini söylediği operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini anlattı.
Soylu, 1 Nisan 2018 itibarıyla başladığını belirttiği ilkbahar-yaz döneminde şu ana dek 2424 operasyon icra edildiğini söyledi. Operasyonlarda 123 teröristin etkisiz hale getirildiğini anlatan Soylu, 15 Ekim'e kadar bu dönemin süreceğini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.