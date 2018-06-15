İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "İdari ve adli soruşturma devam ediyor ama somut birtakım olaylar var. Yaklaşık 3-4 gün önce ve daha önceki dönemlerde de HDP'nin 6. sıra milletvekili adayı (İsmail Kaplan), bizatihi milletvekilimizi Meclis'te daha önce yapılan bir tartışmadan dolayı hedef göstermektedir ve bunu sürekli olarak tırmandırmaktadır." dedi.
Soylu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın silahlı saldırıda yaşamını yitiren ağabeyinin cenaze töreni için geldiği kentte AA muhabirine soruşturma süreciyle ilgili bilgi verdi.
"Müessif olayla karşı karşı karşıyayız ama bu müessif olayın çok önceden tahrik edicileri var, anlaşılıyor ki PKK seçimin sonucuna doğru eski usullerini devreye sokmak istiyor. Bunu da yine siyaseti araç olarak kullanarak gerçekleştirmek istiyor." diyen Soylu, buna asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Soylu, şöyle devam etti:
"İdari ve adli soruşturma devam ediyor ama somut birtakım olaylar var. Yaklaşık 3-4 gün önce ve daha önceki dönemlerde de HDP'nin 6. sıra milletvekili adayı (İsmail Kaplan), bizatihi milletvekilimizi Meclis'te daha önce yapılan bir tartışmadan dolayı hedef göstermektedir ve bunu sürekli olarak tırmandırmaktadır. O adamın dağ kadrosuyla ilişkili olduğu ve burada bu talimatları da oradan aldığı yönünde değerlendirmeler vardır, o kadar açık ve net. Zannediyorlar ki burada 'Milletimize eğer böyle bir korku salarsak ve bu seçimde veya bundan sonraki süreçte istediğimizi yapabilme kabiliyetine sahip olabiliriz.' Şunu açık yüreklilikle söylemek isterim, kim Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişse bu olayların müsebbibi de odur. O kadar basit, kim bu olayları bu noktaya taşımak istiyor ve gayret gösteriyorsa, kim buradan güç alarak seçimi özgür ve hür biçimde oy kullanmayı kısıtlamak istiyorsa, Selahattin Demirtaş’ı kimin ziyaret ettiğine bakmak lazım. Yine burada hiç ilgisi olmadığı halde o partinin ilçe başkanının (CHP Suruç İlçe Başkanı Servet Gören) yaptığı açıklamalara bakmak lazım. Bunlar bizim soruşturma süreçlerimizin idari adli soruşturma süreçlerimizin elbette ki dokunacağı konulardır."
İTİDAL ÇAĞRISI
Olayın ardından herkese sağduyu telkin etmeye çalıştıklarını anlatan Soylu, meselenin hukuk çerçevesinde çözülmesinin önemine değindi.
"Bütün herkes bilsin PKK’nın lafını ve sözünü Türkiye’de kimseye geçirtmeyiz. Seçim olayına da PKK’nın lafını ve sözünü onun siyasi partisi üzerinden malzeme ettirmeyiz." diyen Soylu, Türkiye'nin bir seçim dönemi yaşadığını, bu süreçte herkesin özgür iradesinin sandığa yansımasını istediklerini söyledi.
Dün yaşanan olayda ağabeyini kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da zarar görebileceğine dikkati çeken Bakan Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Kurgulanarak ve tahrik edilerek böyle bir şekilde sonuçlandırılması anlaşılıyor ki Meclis’teki gerçekleşen bir tartışmanın sonucunu burada almak. Allah milletvekilimizi muhafaza etti. Açık yüreklilikle söylüyorum. Bu kadar müessif olay burada oluştu, elbette ki sorumsuz davrananlar hukuk önünde bunun hesabını adalete verecektir. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Olay, Başsavcılığımızın kontrolü altındadır. Bu süreçte teenniyle hareket etmemiz gerekir."
"MİLLETVEKİLİ YILDIZ'I İHANET İLE SUÇLAMIŞTI"
Bu arada, HDP Şanlıurfa 6. sıra milletvekili adayı İsmail Kaplan'ın Suruç'taki seçim çalışmaları sırasında Kürtçe yaptığı konuşmada, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a yönelik, "Bakın arkadaşlar, bizi acıtan nedir biliyor musunuz? Elbette ki içimizdeki ihanettir. O İdris-i Bitlisi... Biz 3 Mayıs 2016'yı Ankara'daki Türk meclisini, Osman Baydemir’i, İbrahim Halil Yıldız’ı unutmadık. Biz o İdris-i Bitlisi var ya onun ihanetini 24 Haziran’da başarıya (kazanmaya) çevireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
İbrahim Halil Yıldız'ı tarihi figür "İdris-i Bitlisi" olarak tanımlayıp ihanetle suçlayan Kaplan'ın konuşmasında verdiği tarihte yapılan TBMM Anayasa Komisyonu Toplantısı'nda HDP ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri arasında arbede yaşanmıştı.
Öte yandan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde geçen yıl haziran ayında yakalanan terör örgütü PKK/KCK üyesi 4 teröristin, ilçede asker ve emniyet görevlileri ile milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu AK Partili yöneticilere yönelik suikast planladığı belirlenmişti. Yakalanan teröristlerle birlikte suikastte kullanılacağı değerlendirilen silah ve susturucular ile düzenek ve patlayıcılar ele geçirilmişti.
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