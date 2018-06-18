İçişleri Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu gündemi değerlendirdi. TRT Haber'de Aysun Torun'un sorularını yanıtlayan Soylu, Selahattin Demirtaş'ın propaganda konuşmasını değerlendirdi.

Soylu, "Dün Demirtaş'ı gece yarısı dinledim. Ruh hali ortadan kalkmış. Bir cümle söylüyor. Oradan o cümleyi çektim. 'Bir oyluk canları var' diyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Hepimizi ölümle tehdit ediyor. Bir oy ile sahip çıkın, gerisini biz hallederiz diyor. Bu yolu açan Muharrem İnce'dir." dedi.

Soylu'nun açıklamalarından önemli kısımlar şöyle:

Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı- "İbrahim Halil Yıldız mert bir adamdır, mert bir ailedirler. Bunlar Osman Baydemir ile TBMM'de münakaşa ediyorlar. PKK'nın tehditi artıyor. Yıldız'a yönelik ve ailesine yönelik öldürme tehditlerine karşılık daha önce 2 kere tedbirler aldık. Dün Sarıgazi'de Muharrem İnce mitinge gelirken, HDP ve PKK'lılar orada karşılıyor. Demirtaş'a gitmesinin diyetini ödüyorlar. Demirtaş'ın hapisten çıkmasını kutluyorlar. Orada bir gençte Kürdistan yazıyor. Görüntüleri izledim, esnafa gidiyor. Yıldız tek kelime söylemiyor. Karşıdaki adam konuşuyor. Ben PKK'lıyım siz bu dükkana nasıl girersiniz? Sizin devriniz bitti diyor. Yıldız, incik boncukla uğraşıyor. Ama sonra biri vuruyor, arbede çıkıyor. Yıldız, Allah'tan kendini dışarı atıyor. Olay perşembe günü oluyor. Bunların dağ kadrosu ile ilişkili oldupu herkesce bilinen, ayağı aksak, herkesce nefret edilen bir kişiyi 6'ncı sıraya koyuyorlar. Bir konuşma yapıyor. İbrahim Halil Yıldız'a, Osman Baydemir'e yapılanın hesabını soracağız diyor. Pervin Buldan da, toprağın altındaki kardeşlerimizin hesabını soracağız diyor. Bu nefret ve kin dilidir. Artık Güneydoğu'da huzur var. PKK baskı kuramıyor. Hizmetler gelince, asfalt, su, spor salonları gelince millet rahatladı. PKK'nın baskısı azaldı. Ancak bazı sınır noktaları vardır. Suruç2ta onlardan biri. PKK yıllardır Suruç'u basar falan. Terör örgütünü şımartmayacaksınız, şımartırsanız buraya gelirseniz. Şımartan kimdir? Muharrem İnce'dir. PKK bu şımarıklığı elde etmese bu olmazdı."

DÜN YENİ TEZGAH İÇİNDEYDİLER"

"Dün yeni bir tezgah içindeydiler. Sözde insan hakları dernekleri gibi PKK'nın tekelindeki yerler var. Bunlar güya Suruç'a gidecek, 2 aileye taziye dileyecekler. PKK tüm aklıyla seçimi koordine etmeye çalışıyor. PKK bu melanet üreten STK'ları sahaya sürüyor. Orada PKK'yı biz burada nasıl temizlerizin peşine düştüler. Selahattin Demirtaş'ı, İnce ziyaret edince PKK şımardı. Meşru bir şey kazandı. CHP, Atatürkçülük, laiklik gibi değerleri Selahattin Demirtaş ve PKK'nın arkasına koydu. Bu çok tehlikeli bir oyundur. Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. HDP'nin, PKK'nın siyasi organizasyonu oldupunu herkes bilir."

"TUZU KURU CHP'LİLER VAR"

Tuzu kuru CHP'liler var. İstanbul'da yaşarlar. Mantar tabancası patlasa 5 gün evden çıkmazlar. Televizyonda ahkam keserler. HDP'ye destek veriyorlar, 1,5 - 2 puan. CHP'li bunlar. Herkesi suçlarlar ama HDP'ye oy verirler. Pervin Buldan, Apo'yu tecritten çıkaracağım diye vaatte bulunuyor. Pervin Buldan kimdir, uyuşturucu ticareti yapan bir ailenin mensubudur. Uyuşturucudan PKK 1.5 m,lyar kazanıyor. CHP'lilere sesleniyorum. İster dinler ister dinlemezler, çok da umrumuzda değil. Bu çok tehlikeli bir oyundur.

"MİLLET DEĞİL, NEFRET İTTİFAKI"

Millet İttifakı eleştiri - "Saadet Partisi'nin yaşlı bir adayı vardı. Neydi adı, Temel Karamollaoğlu. Siyasal hafızamı kaybedeceğim. 28 Şubat'ta bu adama embesil muamelesi yaptılar. Yok saydılar. Bunlar demansa uğramış. Başı Muharrem İnce çekiyor, Akşener, Karamollaoğlu, Buldan hepsi Demirtaş'ın çıkmasını istiyor. Oradan Millet İttifakı yok, nefret ittifakı var. Tayyip Erdoğan'a karşı nefret ittifakı var. Bir seçim kampanyasında olmaması gereken ne varsa, bu nefret ittifakında var. Bu söylemler PKK'yı güçlendirdi."

"HEPİMİZİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR"

"Demirtaş'ın seçim propagandası - "Demirtaş'ı ziyaret ediyorlar, CHP'liler sessiz kalıyor pes valla pes. Dün Demirtaş'ı gece yarısı dinledim. Ruh hali ortadan kalkmış. Bir cümle söylüyor. Oradan o cümleyi çektim. Bir oyluk canları var diyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Hepimizi ölümle tehdit ediyor. Bir oy ile sahip çıkın, gerisini biz hallederiz diyor. Bu yolu açan Muharrem İnce'dir. Cahil bir insandır. Daha önce bir şeye sahip olamamıştır. Kılıçdaroğlu'ndan çok oy alacağım diye girmediği yer kalmamıştır. Seçim sonrası CHP'nin başına nasıl gelirimin hesabını yaparak, sağduyu ile duran anlayışı tarumar etmiştir. Demirtaş'ın ruh halini çok kötü buldum. Analiz ettiğimde içinde nefret olan, millete, Türkiye'ye sahip çıkmayanlara... Bunları ilk önce dağda yetiştirdiler. Sonra İstanbul'daki plazalarda yetiştirdiler. Piyasadaki plaza medya baronları bunların eline sazı verdiler. Şimdi de istedikleri gibi kullanıyorlar. Demokrati usül ve yöntemlerle bu tarz siyasetçilerden kurtulunmalıdır."

Adil Öksüz konusu- "Bir müddet öncesine kadar Almanya'daydı, bir yere gidip gitmediği konusunda herhangi bir değerlendirmemiz yok ama bir müddet öncesine kadar Almanya'da olduğu biliniyor. Almanların sızdırdığı bilgiler yanlış değil."

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