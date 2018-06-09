İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülke içinde tehdit oluşturabilecek FETÖ hücreleri bulunuyor. FETÖ süübnliminal mesajlarla darbe çağrısı yapmaya devam ediyor. FETÖ sosyal medya üzerinden destek arıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, CNNTürk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

FETÖ'ye ilişkin bilgi veren Soylu, "Yeni bir darbe, yeni suikast planları var. Ama buna güçleri yok. Özellikle Balkanlar'da çok güçlüler. Özellikle dışarda da lojistik ayağını çözmeye çalışıyoruz. Avrupa'nın bir kısmında bunları içselleştirmiş durumda. Darbe de dahil bütün bunları kendi içlerinde değerlendiriyorlar. Ülke içinde tehdit oluşturabilecek FETÖ hücreleri bulunuyor. FETÖ süübnliminal mesajlarla darbe çağrısı yapmaya devam ediyor. FETÖ sosyal medya üzerinden destek arıyor" diye konuştu.

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