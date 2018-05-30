İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz, Türkiye'ye oyun kuranlara, Türkiye'yi teslim etmedik Allah'ın izniyle. Terörizmle anarşizmle ekonomik krizlerle siyasal krizlerle oyun kuranlara, kardeşi kardeşe kırdırıp etnik kavga çıkarmak isteyenlere teslim olarak onlara Türkiye'yi teslim etmedik. Demokrasiye, bu milletin vicdanına ve milletimizin kendisine teslim olduk. Onlarla beraber hareket ettik." dedi.
AA'nın aktardığına göre; seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Zeytinburnu seçim irtibat bürosunda, 24 Haziran'da ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya gelen Bakan Soylu, ülkenin tarihi ve kritik bir sürecin içerisinde olduğunu söyledi.
Bu coğrafyada her seçim gibi 24 Haziran'ın da kritik olduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:
"Çünkü her seçim ülkenin politikalarını, geleceğe atılacak adımları, Türkiye'nin dünya ekonomisinden alacağı payı ve yine her seçim insanlarımızın geleceğinin nasıl olacağının belirleyicisidir. Her seçim uluslararası alanda alacağımız pozisyonların, dış politikadaki tercihlerimizin, sağlık, eğitim alanında atacağımız adımların, millileştirme, yerlileştirme gibi kendi üretme kaynaklarımızı ortaya koyabileceğimiz tercihlerin belirleyicisidir. Onun için her seçim kritiktir. Ama bizimkisi daha kritiktir çünkü bu seçimde elde edilecek sonuçlar Suriye'yi de ilgilendirir, oradaki mazlumları da ilgilendirir. Filistin'de kimsenin sesi çıkmazken eğer çıkarılabilecek onurlu bir ses bekleniyorsa bu seçimin sonuçları onu da ilgilendirir."
"TÜRKİYE BİR HAZİNEDİR, HERKES SAHİP OLMAK İSTİYOR"
Türkiye'nin bir hazine olduğunu ve herkesin bu hazineye sahip olmak istediğini anlatan Soylu, "Kararı siz vereceksiniz, bize sadece şu sorulursa şu cevabı vereceğim. Ne yaptınız bu kadar süre içerisinde? Biz, Türkiye'ye oyun kuranlara, Türkiye'yi teslim etmedik Allah'ın izniyle. Terörizmle anarşizmle ekonomik krizlerle siyasal krizlerle oyun kuranlara, kardeşi kardeşe kırdırıp etnik kavga çıkarmak isteyenlere teslim olarak onlara Türkiye'yi teslim etmedik. Demokrasiye bu milletin vicdanına ve milletimizin kendisine teslim olduk. Onlarla beraber hareket ettik. Onun için bugün bir taraftan şehir hastaneleri yükseliyor, bir taraftan 81 ilde üniversite var, onun için bugün bölünmüş yollarımız, havalimanlarımız, barajlarımız var." ifadelerini kullandı.
"DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA HUZUR VAR"
24 Haziran'a kadar çok çalışılması gerektiğini vurgulayan Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bugün Güneydoğu'da huzur var, esnaflar ışıl ışıl, cıvıl. Gecenin saat ikisi, üçü Zeytinburnu caddeleri nasıl ise Şırnak caddeleri, Cizre caddeleri de aynısı. Bunlar kolay olmadı, büyük bir birikim ile oldu. Onun için işlerimizi yarım bırakmayalım. Yerli otomobilimizi yapacağız. İşlerimizi yarım bırakmayalım. PKK ile mücadele ediyoruz, işlerimizi yarım bırakmayalım. FETÖ ile mücadele ediyoruz, işlerimizi yarım bırakmayalım. DEAŞ ile DHKP-C ile mücadele ediyoruz işlerimizi yarım bırakmayalım. Şehir hastanelerini yapıyoruz işlerimizi yarım bırakmayalım. Bu ülkede üçüncü havalimanını yapıyoruz, tekno kentleri yapıyoruz işlerimizi yarım bırakmayalım."
24 Haziran'a kadar herkesin ev ev çalışması gerektiğini ve bunun tarihi bir karar olacağını dile getiren Soylu, şunları kaydetti:
"Bakın adamlar neyin derdine düşmüşler? Muharrem İnce, güya milliyetçi biri olarak kendini ifade eden Meral Akşener, öbür taraftan en acısı da Erbakan hocamızın partisinin başındakiler. Ne diyorlar biliyor musunuz? Çıksın hapisten propaganda yapsın Selahattin Demirtaş. Peki biz Yasin Börü'ye ne cevap vereceğiz? Biz 6-7 Ekim olaylarında şehit olan 53 insanımıza ne cevap vereceğiz? Peki biz o partinin genel başkanı için her bir belediyeyi terör örgütünün çiftliği haline getirdikten sonra, çukur olaylarında şehit olan evlatlarımıza ne diyeceğiz? O zaman biz terörle mücadele etmeseydik. Çıksın o siyasi partinin, Erbakan hocanın partisinin başındaki insan bana desin ki bizim terörle mücadelemiz yanlış oldu. Bunun tercümesi budur, başka bir şey değildir. Çıksın Muharrem İnce desin ki bizim terörle mücadelemiz yanlış oldu. Bunun tercümesi budur. Selahattin Demirtaş'ı dışarıya çıkartmak ve ona propaganda serbestliği sağlamak...Çıksın Akşener desin ki bizim terörle mücadelemiz yanlıştı. Ne oldu yani. Güneydoğu'da huzur var, niye hopluyorsunuz? O huzuru Türkiye hak etmiyor mu? Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında şu anda huzur var."
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