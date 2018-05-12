Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri ile 'sanat camiasının felaket tellalı' lakabını alan Onur Akay’dan bir kötü haber daha geldi.



Beyaz TV’de yayınlanan bir programa telefon bağlantısı yapan Onur Akay, şarkılarını Müzeyyen Senar’dan Zeki Müren’e, Bülent Ersoy’dan Emel Sayın’a kadar birbirinden ünlü isimlerin okuduğu söz yazarı ve şair Ahmet Kaçar’ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini açıkladı.



Onur Akay, canlı yayında, "Unut Beni Kalbimdeki Hicranla Yalnız Kalayım ve Anar Ömrümce Gönül Giden Sevgilileri gibi TRT repertuvarında 20'nin üzerinde eseri bulunan değerli söz yazarımız Ahmet Kaçar, Görele Devlet Hastanesi’nde vefat etti. Şükrü Tunar’ın bestelerinin söz yazarı olan Ahmet Kaçar’ın şarkılarını Müzeyyen Senar’dan Zeki Müren'e, Bülent Ersoy’dan Emel Sayın’a kadar çok sayıda isim okumuştu. Ahmet Kaçar’ın cenazesi Giresun’un Görele ilçesinde bulunan Hasan Ağa Camii’nde, bugün ikindi namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak ve Sağlık Köyü aile mezarlığında toprağa verilecek" ifadelerini kullandı.



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