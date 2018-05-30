Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığına göre; Sözcü Gazetesi imtiyaz sahibi Burak Akbay ile 3 çalışanının yargılandığı davaya İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Burak Akbay ile tutuksuz sanıkların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Erdoğan Şimşek'in bir yakının vefat etmesi nedeniyle nedeniyle mahkeme heyetine başkanlık yapan hakim Kadir Alpar, dosyaya gelen evrakları okudu.

"YENİK KUŞAK FETÖ'CÜLER"

Burak Akbay'ın avukatı Celal Ülgen, "Son dönemde yeni kuşak FETÖ'cüler ortaya çıktı. Bu kişiler FETÖ'cü olmayan kişileri, FETÖ'cü olarak göstererek suçlamalar yapmaktadır. Ayrıca tanık beyanları aslında her şeyi ortaya çıkarmıştır. Başta Fehmi Koru olmak üzere diğer gazeteci tanıklar hazırlık aşamasındaki ifadelerinin dışına çıkarak Sözcü Gazetesi ile FETÖ arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını açıkça belirtmişlerdir. İddianamede belirtilen bütün savlar çürütülmüştür. Müvekkilimiz Burak Akbay hakkında verilen yakalama kararı usulen hatalı olmuştur. Müvekkil tutuklama baskısı altında yurtdışında bulunmaktadır. Bu nedenle hakkındaki yakalama emrinin kaldırılmasını talep ederim" dedi.

Avukatlar söz alarak, sanık Mediha Olgun ve Gökmen Ulu hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

DURUŞMA 7 KASIM'A BIRAKILDI

Tutuksuz sanıklar Mediha Olgun ve Gökmen Ulu hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talebini reddeden mahkeme heyeti, sanık Burak Akbay hakkındaki yakalama emrinin infazının da beklenmesine karar verdi. Duruşma, 7 Kasım tarihine ertelendi.

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