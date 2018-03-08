Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süresi yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süresi 9 Mart Cuma saat 17.00'ye kadar uzatıldı." bilgisi paylaşıldı.

Öğretmen ataması için başvuruların, bugün saat 17.00 itibarıyla sona ereceği duyurulmuştu.

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