Fenerbahçe ve Bas Dost isimleri her geçen gün daha çok birlikte anılırken İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri Twitter hesabından büyük bir iddia ortaya attı.

"FENERBAHÇE'DEN GÜZEL İŞ"

Palmeri, Twitter hesabından, "Fenerbahçe'den güzel iş. Bas Dost için 15 milyon euro" yazdı. Cümlesini detaylandırmayan Palmeri'nin 15 milyon euroluk rakam için bonservis bedeli mi yoksa Bas Dost'a ödenecek toplam ücreti mi kast ettiği anlaşılamadı.

Sporting Lizbon'la sözleşmesini feshetmek isteyen Hollandalı oyuncunun dosyası hala FIFA'da...

BAS DOST KİMDİR?

Hollandalı Forvet/Santrofor oyuncusu Bas Dost, 31 Mayıs 1989 tarihinde Deventer şehrinde hayata gözlerini açtı. 1,96 m boya sahip Bas Dost, 2011-2012 sezonunda Heerenveen formasıyla 32 gol atmasıyla Eredivisie'de gol kralı oldu. 28 Mart 2015 tarihinde Hollanda'da ilk resmi millî maçına Türkiye karşısında oynadı.

FC Emmen, Heracles Almelo, Sporting CP, Heerenveen ve son olarak Wolfsburg takımlarında forma giyen Bas Dost, 1 Haziran 2012 tarihinde Wolfsburg teknik direktörü Felix Magath'ın ısrarı üzerine Bundesliga takımına 8 milyon € karşılığında transfer olarak beş yıllık sözleşme imzaladı. Sergilediği üstün performansıyla önemli takımların transfer listesine girmeyi başarısı elde eden Bas Dost, Hollanda U-21 formasını da dört kez giydi ve bir gol attı. Ayrıca sağ ayak oyuncusu Bas Dost, Portekiz ekiplerinden Sporting Lisbon'a 12 milyon euro'ya transfer oldu.

BAS DOST HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?



FC Emmen

Heracles Almelo

Sporting CP

Heerenveen

Wolfsburg