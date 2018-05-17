Organize suç örgütü lideri Volkan Reçber, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. 2 ayrı cinayet ve çok sayıda suçtan aranan Volkan Reçber'in 7 adamı daha önce yapılan operasyonda yakalanmış 6'sı tutuklanmıştı.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Arap Emrah' olarak bilinen Emrah S.'nin çetesiyle sürekli silahlı çatışmaya giren Volkan Reçber'e yönelik peş peşe operasonlar düzenledi. Reçber çetesine daha önce yapılan operasyonlarda 7 adamı gözaltına alınmış 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.



ÇETE LİDERİ DE YAKALANDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; Organize polisi, uzun süredir kaçmayı başaran Volkan Reçber'in adresini bulmayı başardı. Düzenlenen operasyonda 2 cinayet ve çok sayıda suçtan aranan Volkan Reçber gözaltına alındı.

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