TSK'nın Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Münbiç ile Tel Rıfat sınırına yaptığı askeri sevkiyat devam ediyor. Bölgeye sevk edilen askerler, Münbiç'in terör örgütünden arındırılmasından sonra sınırı geçip, Süleyman Şah Türbesi'nde nöbete başlayacak. Birlik daha sonra türbeyi eski yeri olan Karakozak'a taşıyacak.

Urfa Tugayı'nda yaşanan hareketliliğin Süleyman Şah Türbesi ile ilgili olduğu ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın haberine göre, türbeyi korumakla görevli Urfa Tugayı, Münbiç ve Karakozak bölgesinin sorumluluğunu da üstleniyor. Bölgeyi bilen Urfa Tugayı, PKK’nın bölgeden tahliyesi sonrası Münbiç’te emniyeti sağlanması beklenirken Süleyman Şah Saygı Karakolu’nu da Karakozak’a yeniden taşıyacak.

EŞME KÖYÜ'NE TAŞINMIŞTI

Terör örgütü DAEŞ'in bölgedeki saldırıları sonrası Süleyman Şah Türbesi Şubat 2015'te Eşme köyüne taşınmıştı. YPG kontrolüne giren Eşme'ye ABD'li askerler de bir üs kurmuştu. Bölge'nin YPG'den temizlenmesinin ardından türbe tekrar Karakozak'a taşınacak.