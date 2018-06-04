İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AA Editör Masası'nın konuğu oldu. Soylu burada soruları yanıtladı.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Millet İttifakı'nın parlamanter sisteme dönüş vaadi - "Madem bu sistemi benimsemiyorsun aday gösterme. Oyunun kurallarının tamamını oynuyorsunuz, biz eski sisteme döneceğiz diyorsunuz. Kimse kusura bakmasın, onlar da kusura bakmasın bedeli onlar değil, millet ödedi. Bir gecede yüzde 80 fakirleyen bir Türkiye var. Bize okyanus ötesinden, adam ABD'den parmak sallamasın istiyoruz. Gazete manşetleri ile hükümet düşmesin istiyoruz. Rahmetli Özel, Menderes, Erbakan tehdit edilmedi mi? Türkeş'e yıllarca aynısını yapmadılar mı? Halkın onayladığı bir şeyi yeniden önüne getirmek haksızlık. Halk ile çatışmanın bir anlamı yok."

Diyarbakır Mitingi - "Dün Cumhurbaşkanımız ile Diyarbakır'daydım. Orada kayyumve valilerimiz ile bir toplantı yaptık. Sabah heyecanlandım. Van Büyükşehir Belediye Başkanı anlatıyor. Van Gölü, ilçelerden gelen atıklarla doluydu. Biz artık bundan kurtuluyoruz. Van'da bir seçim afişi çıkmıştı, bir musluktan kan akıyordu. Biz buna en büyük cevabı verdik, Cizre'de, Van'da tertemiz su akıyor musluklardan. Biz kahverengi suları berrak sular haline getirdik. 567 taziye evi yapıldı. 151 kadın kültür merkezi yapıldı. Çocuk ve aile bahçeleri var, bir gidip görseniz. Kardeş belediyecilik de burada önemli. Borç batağındaydı bütün belediyeler. Esnafa, terziye herkese borç vardı, hepsi ödendi. Oradaki belediyeler dağa adam götürme merkezi olarak çalışıyorlardı. Adam partiye gidiyor, dağa götürülüyor, kardeşi varsa belediyeye alınıyordu. PKK kendi başına bir örgüt ama arkasında büyük bir lojistik destek var. Avrupalıların bazıları geliyor mağaralarda eğitim veriyor. Millete psikolojik nasıl yaklaşılır bunlar öğretiliyor. 7 Haziran 1 Kasım makasına girersek Türkiye ne olur, faiz ne olur? Sermaye piyasasına soruyorum ne olur? Terör var diye çocuklar üniversiteye gelmiyor, terör bitsin gelecekler. Tunceli esnafını PKK haraca bağlamıştı. İsmen bildiğim esnaflar var."

"Tunceli-Elazığ yolunda bir sistem yaptık. Isı duyarlı ve ses sistemli kameralar koyduk. Bölgeye EYP mi döşeyecek, ses sistemi uyarıyor, 'Siz ne yapıyorsunuz? Bir şey yapamıyor, vatandaşın hoşuna gidiyor. İnsanlar bize diyor ki, Allah razı olsun, bize sahip çıkın. Biz de diyoruz ki, siz de bize sahip çıkın."

"3-4-5 Ekim bayramdı ve ben Güneydoğu'daydım. Tevafuk, sivil bir adamım, teşkilat başkanıyım. Oradaki insanlarla konuşuyorum. Selahattin Demirtaş'ın orada ne rol oynadığı bellidir. Yalan söylüyor apaçık. Kırmızı Başlıklı kız hikayesine dönmüş Selahattin Demirtaş. Cezaevinde mağduriyet edebiyatı yapıyor. Ben böyle bir şey demedim diyor. Yalancı. PKK'nın kaçırığı çocukların aileleri oturma eylemi yapıyor? Muharrem İnce onlara hesap versin. Temel Karamollaoğlu o ailelere hesap versin. Selahattin Demirtaş'a destek veriyorlar. Biz Yasin Börü'ye nasıl hesap vereceğiz? PKK'nın kurduğu bir iletişim sistemi var. PKK dinsizleştirmeye, sapkınlaştırmaya çalışan bir örgüt. Selahattin Demirtaş, belediyeler teröre destek verirken eş genel başkan değil miydi? Yaptığımız bir işten dolayı HDP'li vekil gelsin bizden şikayetçi olsun? Bir tek konuda olsunlar. Tutuklu birini cumhurbaşkanı adayı gösteriyorlar. Selahattin Demirtaş'ı PKK belirledi, herkes biliyor. Muharrem İnce'nin kim olduğunu biz iyi biliyoruz. Bana neden avukatını gönderdiğini biliyoruz. Biz onun kim olduğunu iyi biliyoruz, o ne dediğimi anlıyr, çok net. Ne demek istiyorlar biliyor musunuz? Ey PKK, biz senin intikamını alıyoruz. Afrin'i sizden alan komutanın apoletlerini sökeceğiz. Selahattin Demirtaş'a takarsın o apoletleri. 24 Haziran'dan sonra ben o komutandan apoletleri alacağım diyor, millet size o apoletleri aldırma imkanı vermez."

Güvenlik gerekçesiyle sandıkların taşınması ve birleştirilmesi: Sahayı PKK'dan steril hale getirene kadar bu uygulamayı yapmak durumundayız."

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