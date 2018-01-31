Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, Sultanahmet'te çoğu Alman 12 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı DEAŞ terör örgütünün canlı bomba saldırısı davasında 3 sanık hakkında 1’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 329’şar yıl hapis cezası verildi.

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