Olay, akşam saatlerinde Sultanbeyli Turhan Fevzioğlu Ticaret Meslek Lisesi'nin yakınında bulunan boş arazide meydana geldi. İddialara göre yaşları 18'den küçük 2 kişi içeriğinde kimyasal madde bulunan biber gazını okuldan çıkan bazı öğrencilerin üzerine doğru sıktı.

İHA'nın haberine göre; sıkılan gaz nedeniyle 4'ü öğrenci 2'si öğretmen 6 kişi zehirlenerek Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedbiren hastanenin acili ilk etapta karantinaya alındı.

Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Çimen "4 öğrenci, 2 öğretmen okulun bahçesinde aynı anda gaz kokusundan rahatsızlanınca hastaneye kaldırılıyorlar. Yaşları küçük 2 kişi tarafından ne olduğu belli olmayan bir gaz sıkılmış. Başhekimle konuştuk büyütülecek bir konunun olmadığını kaydetti. Acil bölümü de açıldı. İlk başta ne olduğu belli olmadığından tedbiren kapatıldı hastanenin acili" diye konuştu.

Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenci ve öğretmenler burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öte yandan başlatılan soruşturmada kapsamında gazı atan ve yaşları 18'den küçük olan 2 kişi de gözaltına alındı.

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