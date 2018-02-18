DHA'dan gelen son dakika bilgisine göre Mardin'in Nusaybin İlçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI DÜZENLENDİ

Suriye'nin Kamışlı kenti Hileziye mahallesinde bugün saat 22.30 sıralarında bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandıği belirtildi.

PATLAMA NUSAYBİN'DEN DE HİSSDİLDİ

çevrede korku ve paniğe neden olan patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulansın sevkedildiği öğrenildi.

Bu arada şiddetli patlamanın Nusaybin'den de hissedildiği belirtildi.

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