Afrin operasyonu için bir grup tank daha sınıra ulaştı. Dün de Afrin'in karşısında bulunan Hassa bölgesine bir grup tank konuşlandırılmıştı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Hassa 1. Hudut Bölüğü'ne çok sayıda tank ve zırhlı askeri araçlar sevk edildi. Afrin'in sıfır noktasında bulunan birlikleri sevk edilmek üzere gelen tank ve zırhlı askeri araçlar olası bir Afrin operasyonu için bekliyorlar. Araçların birliklere teslim edilmesinin ardından askerler manevra hareketlerinde bulunarak test ettiler.
Dün geceden bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle bölgeye gelen tank ve askeri araçların üstleri örtülerek, gelecek emirleri beklemeye başladılar.
Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak ve sınır hattını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla yapılması düşünülen Afrin operasyonu kapsamında Hatay'ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı'daki birliklere askeri araç ve personel takviyesinin devam etmesi bekleniyor.
MEHMETÇİK BİRLİKLERİNDEN BAYRAKLARLA UĞURLANDI
Kars'ta bulunan askeri birlikte görev yapan askerler Afrin operasyonu öncesi sınırdaki birliklere gönderildi. Kars'ta görevli askerlerin bir bölümü otobüslerle yola çıktı. Sınıra giden askerleri, birlikte kalan silah arkadaşları tarafından ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak uğurladı. Uğurlama töreni sosyal medya hesaplarında yayınlandı.
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