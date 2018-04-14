ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu.

ABD, İNGİLTERE VE FRANSA HAVA HAREKATI DÜZENLENLEDİ

Açıklamanın ardından ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye hava harekatı yapıyor. Suriye Devlet Televizyonu, hava savunma sistemleri ile saldırıya karşılık verildiğini duyurdu.

RUSYA: TEHDİT EDİLİYORUZ

Rusya'nın ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Tehdit ediliyoruz. Bu tip hareketlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyarmıştık. Sonuçların bütün sorumluluğu Washington, Londra ve Paris'te." ifadeleri kullanıldı.

"ABD ULUSLARARASI KURALLARI İHLAL ETTİ"

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi başkanı Aleksandr Şerin, "ABD Suriye'ye yönelik saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası kuralları ihlal ediyor ve Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir" açıklamasında bulundu.

Şerin, "ABD Başkanı Trump sadece dünya çapındaki bir suçlu değil, ikinci bir Adolf Hitler'dir. Bu, ikinci Belgrad'dır. Bu bir dönüm noktasıdır, egemen bir devlete karşı savaş ilanıdır" dedi.







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