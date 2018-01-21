Dışişleri Bakanlığı, bölge ülkeleri Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirme yapacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ayrıca, Fransız mevkidaşı ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün bakanlığa çağrılacak Suriye'ye komşu Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgilendirmede bulunacak.

AB ülkelerinin büyükelçileri de Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

DÜN YAŞANAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak yoğun diplomasi trafiği başlatıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Çavuşoğlu, "Harekatı bir yazı ile Suriye rejimine bildiriyoruz" açıklamasında da bulunmuştu.

ABD, İran ve Rusya büyükelçilikleri misyon şefleri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Afrin'deki son gelişmelerle ilgili bilgilendirildi.

BM Güvenlik Konseyi'nin diğer üyeleri İngiltere, Fransa ve Çin'in Türkiye'deki temsilcileri de Afrin harekatıyla ilgili bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Temsilciliği vasıtasıyla Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğu'na Zeytin Dalı harekatı hakkında nota verdiği bildirildi.





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