Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere yönelik saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Arife günü yaşanan olaya ilişkin kayıtlarda, seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile AK Parti Suruç İlçe Başkanı Naif Bülbül ve beraberindekilerin kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunurken bir mağazaya girdiği görülüyor.

Mağazada bulunanlara selam veren Yıldız, iş yeri sahibi ile tokalaştıktan sonra sohbet etmeye çalışıyor. İş yeri sahibinin sözlerini karşılık vermeden bir süre dinleyen Yıldız, bu sırada mağazadaki müşterilerle de ilgileniyor.

Bu esnada iş yeri sahibi ile mağazadaki bazı kişilerin tepki göstermesi üzerine kapıya yönelen Yıldız'ın, bir müşterinin ricası üzerine bir çocukla fotoğraf çektirmesi kayıtlarda yer alıyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Milletvekili Yıldız'ın dışarı çıkmasının ardından beraberindeki kişileri mağazada bulunan bir kişi iterek tartaklıyor.

Mağazada bulunan bir kişinin de söz konusu kişiye müdahale ettiği görülüyor. Bunun ardından yere düşen kişi ile iş yeri sahibi ellerine aldıkları sopalarla AK Parti'li gruba saldırarak darbetmeye başlıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran'da AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Milletvekilinin ağabeyinin katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fadıl Şenyaşar tutuklanmıştı.

AA'nın haberine göre olayla ilgili soruşturmada, seçim çalışmaları sırasında Kürtçe yaptığı konuşmada AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'la ilgili sözlerinden dolayı HDP Şanlıurfa 6. sıra milletvekili adayı İsmail Kaplan ve terör bağlantısı nedeniyle HDP ile DBP ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.