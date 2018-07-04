Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalarda, şüpheli buldukları iki süt dağıtım aracını takibe aldı. Takibin ardından durdurulan süt dağıtım aracının içinden tam 57 mülteci çıktı. Sürücüler ve mülteciler gözaltına alındı. Başka bir ilden geldikleri belirlenen iki araç Edirne Havza gişelerde durduruldu.

Kapılar açıldığında iki aracın da tıka basa mülteci dolu olduğu görüldü. Araçlardan 11'i çocuk 57 mülteci çıktı.

Irak ve Somalili mülteciler Havza Jandarma Karakolu'na teslim edilirken, iki sürücü de sorguya alındı. Mültecilerin Edirne üzerinden Avrupa ülkelerine gönderileceği belirtildi.