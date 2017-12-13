Suudi Arabistan Yemen'i vurdu:Onlarca ölü var!

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalında yayınlanan habere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Sana'nın doğusundaki bir polis merkezine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 39 kişinin yaşamını yitirdiği 90 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ölen ve yaralananların polis merkezinde alıkonulanlar olduğuna işaret edilirken, söz konusu merkezde Husilere karşı savaşan ve alıkonulan hükümet güçleri mensubu 180 kişinin olduğu ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

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