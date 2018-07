Ümraniye'de kavga ettiği Canan Ay'ı bacağından tutarak dışarı atan ve şiddetin an be an kameralara yansıdığı olaya dair yargılanan taksi şoförü ilk duruşmada "kasten basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın suç işleme eğilimi ve 'uslanmaz kişiliği' olduğunu kaydeden mahkeme, cezada indirime gitmedi ancak tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Şenol Göktürkoğlu, şikayetçi Canan Ay ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Göktürkoğlu, takside giderken Ay ve kardeşinin yolun ortasında yürümesi nedeniyle korna çaldığını belirterek, "'Görmüyor musun yolun kenarına araçlar park etmiş, nereden yürüyeyim' şeklinde sözler söyleyip bana hakaret etti. Suçu benim üzerime atıyor. Arabama tekme atıp bana saldırdı. Aşağı indim, çevredekiler ayırmaya çalıştı. Arabama binip gidecekken kendisi arka kapıdan araca binip ayağını kapıya dayadı. Ben de kendisini aşağı çekip yoluma devam ettim. Kasten yaralamadım. Hakaret etmedim" dedi.



"KÜFRETTİ, KAFA VE YUMRUKLA DARP ETTİ"

Olay günü taksinin kardeşi ve kendisine korna çaldığını söyleyen Canan Ay ise, "Yolun kenarından yürüyorduk. Taksi korna çaldı, sonra ilerde bizi beklemiş. 'Baksana' dedi. Taksiye yanaştım. 'Niye yolun ortasında yürüyorsun' dedi. Küfretti. Bunun üzerine sinirlenip arabasına vurdum. Araçtan inip bana kafa attı. Yumruklarla beni darp etti. Yere düştüm. Olay yerinden kaçmasın diye taksinin önüne geçtim. Bana çarpıp gitmek istedi. Bunun üzerine ben de arka kapıyı açıp içeriye bindim. Yaklaşık 300 metre gittik. Daha sonra kendisi aracı durdurup beni aşağı attı ve yoluna devam etti. Şikayetçiyim" diye konuştu.



Duruşmada olay anına dair kamera görüntüleri izlendi. Bunun üzerine son sözleri sorulan sanık Şenol Göktürkoğlu, "Yolun ortasında gidiyordu. Kendisi bana saldırdı iftara atıyor" dedi.



'USLANMAZ KİŞİLİĞİ' İNDİRİMSİZ CEZA GETİRDİ

Sanık Göktürkoğlu'nun Ay'a karşı suç işlediğinin sabit olduğunu kaydeden mahkeme "kasten basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından sanığı toplamda 1 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın daha önce başka suçlardan sabıkasının olduğunu belirten mahkeme, suç işleme eğilimi ve 'uslanmaz kişiliği' olduğunu kaydederek yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığını vurguladı, cezada indirime gitmedi. Göktürkoğlu'nun tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, tahliyesine hükmetti.



"ADALET YERİNİ BULDU"

Dava sonrası açıklama yapan Canan Ay, "Adalet yerini buldu. Karardan memnunum" dedi. Avukatı Ozan Özden ise en üst sınırdan cezanın verildiğini belirterek, "Toplumsal hassasiyeti olan bir davaydı. Diğer vatandaşlarımıza da örnek olur" şeklinde değerlendirme yaptı.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Kız kardeşiyle 21 Mayıs 2018 günü sokakta yürüdüğü esnada yanından geçen taksi sürücüsü tarafından sözlü tacize maruz kaldı. Sözleriyle 31 yaşındaki kadına hakaret eden sürücü ile kadın arasında tartışma başladı. Canan Ay'ın kendisine tepki göstermesi üzerine aracından inen şoför Şenol Göktürkoğlu genç kadını yumruk ve kafa atarak darp etti. Arbede esnasında aracın açık olan kapısından Canan Ay'ın içeri girmesiyle aracı çalıştırıp bir süre hareket ettiren taksi şoförü, aracı durdurduktan sonra da Ay'ı bacaklarından tutarak dışarı attı. Olay da an be an güvenlik kameralarına yansırken yaralanan kadın şikayetçi oldu. Tutuklanan taksi şoförü hakkında 3 yıl 4 aya hapis cezası istemiyle dava açıldı.