İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın, internetten hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesi ve faaliyetlerinin durdurulması talebiyle, Uber Technologies Inc. aleyhine açtığı dava, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği tarafından daha önce açılan İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki davayla birleştirilmesine karar verildi.



İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına davacı İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası avukatları Seda Kaya ve Emek Güven katılırken, davalı Uber Technologies Inc. tarafı duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, İstanbul SS 34 No'lu İstanbul Yeşilköy Turizm Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi avukatı da müdahillik dilekçesi sunduğu belirtildi. Davacı avukatı, mahkemeye daha önce sundukları belgelere göre UBER'in korsan taksicilik yaptığının emniyet tarafından açıkça yazıldığını belirterek, Uber'e yönelik tedbir kararı verilmesini talep etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre mahkeme, dava dosyasının Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na (HMK) göre İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi. Davanın duruşması, 4 Haziran'da yapılacak.

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası avukatı Hüseyin Pala tarafından İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, teknolojik firmaların taksi ve taşımacılık sektörünü baltaladıkları, davalı Uber Technologies Inc. isimli firmanın da bu firmaların başını çektiği belirtildi. Taksicilerin telafisi güç zararlara uğramasının önüne geçmek, rekabet ve ticaretin korunması, ülkedeki vergi kayıplarının önlenmesi ve ticari hayatın yeniden düzene girmesi için Uber'in tüm internet sitelerine ve mobil uygulamalarına teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulması, firmanın internet sitelerine erişimin engellenmesi istendi.



"BİN 577 ARACIN TURİZM BELGESİ İPTAL EDİLDİ"

Duruşmanın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup taksici, "Taksiciler adalet istiyor" ve "Global korsana hayır" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İçişleri Bakanlığı'nın 4 ay içinde 4 bin 963 Uber ve benzeri firmalara ait olan korsan taşımacılık yapan araçlara ceza uyguladığını söyledi. Aksu, "Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bin 577 aracın turizm belgesi iptal edilmiştir. Uber kullanan sayın vatandaşlarımıza ayrıca uygulanan müeyyidesi 344 lira olan trafik cezası vardır. Yasal olan, devletin resmi yönde taksici esnafına ve esnaf adaylarına sunduğu yasal taksi plakalarının bulunduğu taksilerdir" dedi.





"İSTANBUL'DA TAKSİCİLİĞİ HER ZAMAN SARI TAKSİ YAPACAKTIR"

Eyüp Aksu, "Mevcut düzenimiz vatandaşımız tarafından takdir edilmeyebilir. Buna saygılıyız. Ancak meşruluğunu kazanmamış, gayri milli olan firmalara bu fırsatı kaptırmak istemiyoruz. Onun için, bizler de yerli ve milli olan 'iTaksi', 'Atak taksi', 'BiTaksi' ve '7/24' gibi yeni uygulamalarımızla saygıdeğer vatandaşlarımıza hizmet etmek niyetindeyiz. Her zaman taksiciliği İstanbul'da sarı taksi yapacaktır" diye konuştu.