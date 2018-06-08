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Neden sosyal medya paylaşımların hala neşeli? Neden magazin programlarını takip ediyorsun? Neden takipçi sayını arttırmaya çalışıyorsun? 10 yıl sonra google'a girdiğinde onun da adı çıkacak. Kim evlenir artık bu kızla? Kızlar kıyafet getirirler, beğenmediğimde yine düzgün konuşuyorum. Güzel bir şey yaptıklarında aferin deyip yanaklarından öpüyorum. Sürekli bana 'sen ne kadar tatlı bir adamsın' deyip dururken, ben bunların hiçbirine karşılık vermezken kravat düzeltirken mi yapmışım?