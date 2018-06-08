Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; ‘Yasak Elma' dizisinin setinde ünlü oyuncu Talat Bulut'un tacizine uğradığını iddia eden 19 yaşındaki kostüm asistanı Ö. Ş. suç duyurusunda bulundu.
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na dilekçe veren Ö.Ş., İstanbul Avrupa yakasında bulunan Hadımköy'deki dizi çekimi sırasında sette hazırlık yaptıkları sırada Talat Bulut'un kendisini taciz ettiğini belirtti. 31 Mayıs 2018 günü taciz olayının yaşandığını belirten Ö.Ş. Bulut'tan şikayetçi oldu, dava açılmasını talep etti.
SORUŞTURMA AÇILDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı genç kadının şikayetinin ardından Talat Bulut hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlattı. Savcılık, olayın gerçekleştiği iddia edilen dizi setinin Hadımköy'de olduğunu belirtti.
Hadımköy'ün Arnavutköy ilçesine bağlı olduğunu, Arnavutköy'ün de adli yönden Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne bağlı olduğunun anlaşıldığını kaydetti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yer itibariyle yetkisiz olduğunu vurgulayan savcılık, yetkisizlik kararı vererek dosyayı Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
Talat Bulut şunları söylemişti:
Kravatımı istememe rağmen sürekli düzeltmek için geliyordu ve "ne tatlı adamsın" diyordu. Bu perşembe gecesi patlak vermiş. Kız salı günü dudağımdan öptü diye sızdırmış. Benim menajerim kesinlikle uzlaşmak istemedi. Samimiyetimi yanlış anlıyorlarsa benim problemim değil. Fatih Aksoy sözleşmemi feshedebilir.
Pazartesi Fatih Bey'in yanındaydım. Anlattım, 'ben sana inanıyorum' dedi. Benim kızım travma yaşadı ve bunun hesabını verecekler. Kızıma karşı hesabı vermek zorundalar. Benim kadar herkese eşit davranan biri yok. Kostümcüsünden, yönetmenine kadar herkese aynı davranıyorum o yüzden benim samimiyetim yanlış anlaşılıyor.
Neden sosyal medya paylaşımların hala neşeli? Neden magazin programlarını takip ediyorsun? Neden takipçi sayını arttırmaya çalışıyorsun? 10 yıl sonra google'a girdiğinde onun da adı çıkacak. Kim evlenir artık bu kızla? Kızlar kıyafet getirirler, beğenmediğimde yine düzgün konuşuyorum. Güzel bir şey yaptıklarında aferin deyip yanaklarından öpüyorum. Sürekli bana 'sen ne kadar tatlı bir adamsın' deyip dururken, ben bunların hiçbirine karşılık vermezken kravat düzeltirken mi yapmışım?
Daha önce de sarılıp öptüğümde tepki vermeyen bir insan. Beni işten atmışlar hiç problem değil, bunun hesabını verecek. Madem dudağından öpmüşüm bunu ispatlayacak! Olayın yaşandığını söylediği gün gayet neşeliydi. Yönetmenin köpeği kucağındaydı.
Kötü hissettiysen yansıtsaydın! Herkes nezaket kuralları içerisinde davransın. Kızımın moralini düzeltmek zorundayım. Kızımı iyileştirmek zorundayım. Ben kızım için mücadele edeceğim. Tedbir kararı da aldıracağım.
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