Geçtiğimiz iki sezonu Benfica'dan Beşiktaş'a kiralanarak Türkiye'de geçiren ve Beşiktaş'a veda ederek Portekiz ekibi Benfica'ya dönen Anderson Talisca, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Correio da Bahia'ya açıklamalarını haberleştiren İngiliz basını, Talisca'nın hangi ülkede oynamak istediğine dair soruya "İngiltere" olarak cevap verdiğini belirtti.

"ATMOSFER, ŞOV VE TÜM MAÇLAR HOŞUMA GİDİYOR"

"Taraftarlar, atmosfer, şov ve tüm maçlar çok büyük bir gösterinin parçası ve bu benim hoşuma gidiyor." diyen Talisca, hangi takıma transfer olabileceğine dair soruda ise sır vermedi.

HANGİ TAKIMA GİDECEK?

"Evet, bir ilgi var. Böyle bir şey var ama kesinleşmedi. Anlaşılan hiçbir şey yok. Haberler sadece spekülasyon. Bu tarz görüşmeler konuşmamam gereken konular" diyen Talisca, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Liverpool ile anılıyordu. Geçen sezon Beşiktaş ile 47 resmi maça çıkan Brezilyalı 10 numara, 20 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMIŞTI!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Süper Lig'de geride kalan sezonun son maçı olan Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonunda yaptığı açıklamada Talisca'nın ayrılığını duyurmuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Talisca'yı uğurladık, gitmesine üzüldüm. Devre arasında zaten gitmişti. Premier Lig'de Cenk Tosun'a rakip olabilir. İyi bir kulübe gittiği için mutluyum." ifadelerini kullanmış ve Brezilyalı yıldızın, Premier Lig'e gideceğini açıklamıştı.

TALISCA DA VEDA ETMİŞTİ

Beşiktaş ile Benfica arasında yapılan anlaşma gereği belli bir tarihe kadar Kara Kartal'ın, Talisca'nın bonservisini almak için satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Brezilyalı oyuncu, Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrasında Beşiktaş'a veda etmişti. Talisca, "Beşiktaş'ta çok güzel 2 sezon geçirdim. Menajerimle görüştüm. Başım dik bir şekilde buradan ayrılıyorum.'' ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş'ta son 2 sezonda kiralık olarak oynayan Talisca, maç sonrası taraftarlara üçlü çektirmişti. Siyah-beyazlı oyuncular, Talisca'yı omuzlara almıştı.