FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Emniyet Müdürlü- ğü’nün işgale teşebbüs edilmesi ile Esenler Birlik Köprüsü’ndeki olaylarda 5 kişinin şehit edilmesine ilişkin 67 sanıklı davada karar çıktı. Gazete Habertürk'ün aktardığına göre; Aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı’nın da bulunduğu 10 sanığa “Anayasa’yı ihlal” suçundan 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

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