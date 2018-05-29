Dünyanın en büyük markalarını BrandZ'nin geleneksel listesine tarihte ilk kez Çin firmaları ilk 10 sıradan girdi. İlk 5 sıradaki markalardan 4 tanesinin teknoloji şirketi olması dikkati çekerken bu şirketlerden biri de Shenzen merkezli Tencent oldu.

Elektronik perakendeci Amazon'un 3. sırada yer aldığı BrandZ listesinde Jeff Bezos'un Çinli rakibi Jack Ma'nın kurucusu olduğu Alibaba da ilk 10 içerisinde kendine yer buldu.

Mobil ödeme, bulut bilişimi gibi alanlara da girerek marka değerini neredeyse ikiye katlayan ve 113 milyar dolara taşıyan Alibaba listede 9. sırada yer aldı.

FACEBOOK'UN ÖNÜNE GEÇTİ

Anlık mesajlaşma, oyun ve online ödeme sistemleri gibi alanlarda büyüyen Tencent ise 490 milyar dolar piyasa değerine ulaşarak JPMorgan, Goldman Sachs gibi dev finans kuruluşlarını, geride bırakmakla kalmadı, 179 milyar dolara ulaşan marka değeriyle de Facebook, McDonald's gibi diğer ABD merkezli sektör öncülerinin önüne geçti.

Tencent, marka değerini geçtiğimiz yıla göre yüzde 65'e çıkarırken rakipleri teknoloji alanındaki diğer şirketler Google, Apple, Microsoft'un ardından 5. sıraya oturdu.

Google 302 milyar dolarlık değeriyle zirvede olduğu BrandZ sıralamasına göre dünyanın en değerli 10 markası şöyle;

1- Google

2- Apple

3- Amazon

4- Microsoft

5- Tencent

6- Facebook

7- Visa

8- McDonald's

9- Alibaba

10- AT&T