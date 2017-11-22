Son dakika... Tayvan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi, Tayvan'da 5,2 şiddetinde bir sarsıntının gerçekleştiğini duyurdu. Merkezi üssü Tayvan'ın Yülin Bölgesi olan depremin, yerin 16 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; deprem nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bir bilgi ise verilmedi.

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