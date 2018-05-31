TCMB'nin Perşembe günü yayınladığı finansal istikrar raporuna göre, Türkiye finans sektörü, güçlü sermaye yapısına sahip ve bankacılık sektörünün karlılık ve sermaye yeterliliğindeki olumlu görünüm sürüyor.

Raporun makroekonomik görünüm bölümünde "küresel ticaret hacmindeki olumlu seyir, gelişmiş ülkelerde yatırım kaynaklı büyüme, Rusya ve Brezilya gibi emtia ihracatçısı bazı ülkelerdeki toparlanma, başta gelişmekte olan Asya ülkeleri olmak üzere GOÜ’lerden gelen destekle küresel iktisadi faaliyet 2011 yılından bu yana en güçlü büyüme oranına ulaşmıştır" denilidi.

TCMB, yurt içi iktisadi faaliyetinin ana eğilimine yönelerek kademeli olarak potansiyel düzeyine yakınsayacağını da öngördü ve "Turizmdeki toparlanma ve küresel büyümenin güçlenmesiyle birlikte mal ve hizmet ihracatının büyümeye güçlü desteğini sürdürmesi ve cari dengeyi olumlu etkilemesi beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Raporda, reel sektör finansal kaldıraç oranının yaklaşık yüzde 60'ta yatay olduğu belirtildi ve "kredi yapılandırmalarının genele yaygın olmadığı görülüyor" şeklinde yorum yapıldı ve kredi büyüme oranlarının tarihsel ortalamasına yaklaştığının altı çizildi.

Risklere rağmen küresel büyümenin olumlu seyrini sürdürdüğü belirtilen raporda, "ekonomide dengelenme süreci devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.