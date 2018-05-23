Tekirdağ’da, 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin 6’ncı sıradan milletvekili adayı gösterilen Arzu Mandalı Sucu, listedeki yeri nedeniyle adaylıktan çekildi.

İHA'nın aktardığına göre; Tekirdağ’da 30 Nisan tarihinde düzenlediği program ile milletvekili aday adaylığını açıklayan Arzu Mandalı Sucu, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilen milletvekili aday listesinde Tekirdağ’dan 6. sırada aday gösterildi. Ancak Arzu Mandalı Sucu sıralamadaki yerini beğenmeyip adaylıktan çekildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER