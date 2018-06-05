TSK’nın Zeytin Dalı Harekâtı Suriye’deki dengeleri bir kez daha değiştirdi. Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre İran’a bağlı güçler Azez ile Halep kentleri arasında stratejik öneme sahip Tel Rifat kasabasından çekilmeye başladı.

İran yanlısı yaklaşı 2 bini aşkın güç, 5 gün içinde kasabayı terk edecek. Kasabanın, Rusya ve İran ile varılan mutabakata uygun olarak TSK ve Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) devredilmesi bekleniyor. Bölgenin devri için Ankara-Moskova hattında telefon diplomasisinin başladığı belirtiliyor.

Suriye’de doğu-batı geçişinde önemli bir noktada bulunan, İdlib’e kadar uzanan geçiş koridoru üzerinde bulunan Tel Rifat bölgesi, daha önce Ahrar El Şam, El Şamiye Cephesi ve el Fetih Tugayı örgütlerinin üssü olarak biliniyordu. Ancak bu yapıların bölgeyi bırakması ile birlikte bölge yer yer terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan PYD/YPG kontrolüne geçmiş, İran’a bağlı paramiliter güçler de bölgeye konuşlanmıştı. Ankara, İran’ın bölgeyi Esad güçlerine devrebileceği yönündeki iddialara karşı da harekete geçmiş durumda.

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