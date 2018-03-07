TEM Otoyolu İstoç Mahmutbey yönünde bir araçta yangın çıktı. Tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

İSTANBUL YOL DURUMU

Sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen Bağcılar itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Yangın nedeniyle otoyoldaki trafik de durma noktasına geldi. Yol boyunca uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

İBB Trafik'ten yapılan duyuruda da "Tem İstoç- Mahmutbey gişeler yönünde araç yangını nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapalıdır" denildi.

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