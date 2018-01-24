Son dakika haberine göre, TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında TEM otoyolu Hadımköy Gişeler'de meydana geldi. Seyir halindeki TIR önündeki kamyona çarptı. Kaza nedeniyle TIR sürücüsü araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sonrası, araçta sıkışan sürücü mahsur kaldığı yerden kurtarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluştu.

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