Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, katıldığı radyo programında gündemi değerlendirdi.

81 ildeki yerel radyolardan da canlı yayınlanan “seçim özel” programında Karamollaoğlu, radyoların siyasi hayatındaki önemine değindi, seçim öncesi ekranlara çıkmaları konusunda engellemelerle karşılaştıklarını ifade etti.

Karamollaoğlu, özetle şunları söyledi:

(Erdoğan’la adaylık öncesindeki görüşme) “Müzakere yapmadık. Birtakım prensiplerimizin olduğunu söyledik. En başında kuvvet ayrımı prensibi geliyor. Yasama, yürütme, yargı. Bu sistem olmazsa insanlar ister istemez otoriter bir rejime doğru eğilir, yönlenir. Cumhurbaşkanı şu anda kontrol edilmeyen bir mevkide. İktidar partisi hatalarını göremiyor, içine kapanmış. En ufacık yorumu, eleştiriyi, hainlikle vasıflandıracak kadar ileriye gidiyor. ‘Meclis ayakbağı oluyor’ diyorlar. Ama gelinen noktada diyor ki:

‘Meclis yapamaz, çatlak ses istemem’ diyor. Böyle keyfilik olur mu? Bunun değişmesinin gerekli olduğunu gördüğümüz için yola çıktı. AK Parti’nin içinde yüzde 15-20 civarında bir kesim var; bunlar AK Parti’de ümit görmüyor. Geçmişte AK Parti’de görev almış kimseler var. Biz bunun ilk emaresini 7 Haziran seçimlerinde gördük. Yüzde 9 gitti. Mecliste hükümet kurulabilirdi ama olmadı, istemediler. Biz de ‘O yüzde 15-20’lik kesimi kim en rahat, bütünüyle kucaklayabilir?’ diye düşündük.

Abdullah Gül’ün adı öne çıktı. Zihinlerimizde başka isimler de oluştu, ihtiyaç olduğunu söyledik ama bunu ciddi manada toplayacak aday Abdullah Gül’dü. Diğerleriyle görüşme oldu.”

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