HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ''Demokratik bir anayasayı hep birlikte hayata geçirelim. Eşit yurttaşlık temelinde herkes buluşsun.'' dedi.

Temelli, partisince Van'da Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde, yarın herkesin sandık başına giderek oy kullanmasını istedi.

Oy kullanarak geleceğe sahip çıkılması gerektiğini belirten Temelli, "Demokratik hakkımız olan seçme hakkını hep birlikte kullanacağız. Hep beraber oyumuza sahip çıkacağız." dedi.

Türkiye'de bir geçiş sürecine ihtiyaç olduğunu savunan Temelli, şöyle konuştu:

"Demokratik bir anayasayı hep birlikte hayata geçirelim. Eşit yurttaşlık temelinde herkes buluşsun. Kimse dışlanmasın, ötekileştirilmesin. Yan yana gelelim. Alevi'si, Kürt'ü, Türk'ü ve kim varsa evrensel hukuk normlarında yan yana gelelim. Kuvvetler ayrılığını inşa edelim. İnsan haklarına tavizsiz saygı gösteren bir demokratik anayasa var edelim. İşte o zaman barışın önü açılır ve halklar bir arada çözümü var eder. O çözüm o kadar uzakta değil. O çözüm 24 Haziran'da sizin iradeniz, oylarınız ve geleceğe sahip çıkmanızladır. Bunu da hep birlikte yapacağız. Ülkenin beklediği çözümü hep birlikte var edeceğiz."

Mitingin ardından HDP'nin Van milletvekili adayları tanıtıldı.