SON DAKİKA Tendürek'te teröristlerin sığınakları bombardımana tutuldu! Operasyonlar kış boyu sürecek

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat ve Komando Timlerinin katılımıyla ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Tendürek Dağı'nda yoğun kar örtüsüyle kaplı arazide operasyon başlatıldı. Operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının barınabileceği sığınak ve mağaralar atak taarruz helikopterleri ve fırtına obüsleriyle bombardımana tutuldu.

OPERASYON KIŞ MEVSİMİ SÜRESİNCE SÜRECEK

İHA'nın haberine göre; Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan operasyonun kış mevsimi süresince Ağrı ve Tendürek Dağları başta olmak üzere tüm sorumluluk bölgesinde aralıksız süreceği belirtildi.

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