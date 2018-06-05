Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ( TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki terör olaylarından mağdur olanlar için yaptırılan konutların yıl sonuna kadar teslim edileceğini bildirdi.

Düşük gelirli ailelerin yuva sahibi olabilmek için en büyük umudu olan TOKİ, Doğu ve Güneydoğu'da terör mağdurlarının da imdadına yetişti.

Gerek konutta gerekse konut dışı alanlarda, üretimde verimliliğin artırılması, istihdam ve bölgesel gelişime katkı sağlanması için çeşitli projeler hayata geçiren TOKİ, kentlerin kalkınmasına da destek sunuyor.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu'da terörden mağdur olan vatandaşlara konut ve sosyal alan anlamında destek olmak için devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Yaklaşık 2 yıl önce başlatılan "konutta kalkınma" projelerinin sonuna gelindiğini belirten Turan, şöyle konuştu:

"Son 1,5-2 yılda 26 bin konut inşa ediyoruz. Cizre yeniden inşa edildi. Bakın edildi diyorum çünkü hemen hemen hepsi bitme aşamasında, hatta bazılarının teslimatı yapılıyor. Nusaybin gerçekten çok güzel, yeniden inşa edildi ve herkesin görmesi gerekir. 6 bine yakın konut yaptık oraya ve bunlar bitme aşamasında, birkaç aya teslim etmeye başlayacağız. Şırnak'a 9 bin, Yüksekova'ya 4 bin konut inşa ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti gücünü, şefkatini bir kez daha göstermiştir. Yüksekova hariç saydıklarımın hepsini bu yıl içinde teslim edeceğiz. Terörden mağdur olan olaylardan zarar gören insanlar konutlarını yıl sonuna kadar teslim alacaklar."

Turan, TOKİ'nin bölgede sadece konut anlamında projeler yapmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Biz sadece insanlar otursun diye konut yapmıyoruz. Bunların yanına veya ihtiyaç olan diğer bölgelere sosyal konutlar yapıyoruz. Bununla yetinmeyip artık farklı projeler de yapıyoruz. Örneğin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en modern oto sanayi sitesini de biz yapıyoruz."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER