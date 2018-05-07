CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Seçim bildirgemiz hazırlandı, son rötuşları yapılıyor. 24 Mayıs tarihinde Congresium'da seçim bildirgemizi kamuoyuyla paylaşacağız. Aday tanıtımını da aynı tarihte yapacağız." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Tezcan, seçim kampanyası sürecinin çok hızlı ve hareketli geçtiğini söyledi.

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı adaylığı 4 Mayıs Cuma günü açıklanan Muharrem İnce'nin mitinglerine başladığını belirten Tezcan, TBMM'nin de 23 Nisan 1920'de bir Cuma günü Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı'nın kahramanları tarafından Hacı Bayram Camisi'nde kılınan Cuma namazıyla açıldığını hatırlattı.

TBMM'yi etkisiz kılmak, sembolik bir Meclis haline getirmek isteyen anlayışa, tek adam rejimine, 20 Temmuz sivil darbesine karşı tekrar çoğulcu demokrasiyi tesis etmek için yola çıktıklarını dile getiren Tezcan, İnce'nin Türk siyasetinin tanıdığı, enerjik, dinamik, halkın büyük kesiminin takdir ettiği bir siyasetçi olduğunu savundu.

Milletin takdiriyle, 24 Haziran'dan sonra yeni bir dönemi başlatıp, çoğulcu demokrasiyi tesis edeceklerini vurgulayan Tezcan, İnce'nin, adaylığının açıklanmasının ardından parti rozetini çıkarıp Türk bayrağı rozetini yakasına taktığına işaret etti.

Tezcan, İnce'nin 81 milyonu kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacağını savundu.

"MİLLET İTTİFAKI EZİCİ ÇOĞUNLUK İLE ÇIKACAK"

İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile "Millet İttifakı"nı kurduklarını belirten Tezcan, güçlü Meclis, kuvvetler ayrılığı, uzlaşı vurgusu yaptı.

Tezcan, 24 Haziran seçimlerinde "Millet İttifakı"nın ezici bir çoğunlukla çıkacağını, parlamentoyu, milli iradeyi devre dışı bırakmaya dönük tek adam rejimi uygulamalarını milletten aldığı güçle yerle bir edeceğini söyledi.

"Tek adam rejiminin" kendi iktidarını sürdürebilme telaş ve kaygısına düştüğünü belirten Tezcan, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın sarayın talimatıyla adaylıkta ismi geçen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e telkin ziyaretinde bulunduğunu ileri sürdü.

Tezcan, siyasete üniforma sokulduğunu, siyasetin, milletin tehdit edildiğini savunarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk milletinin önemli, kutsal üniforması siyasetin bir parçası haline getirilip ne yazık ki kirletilmiştir. Bu konuda yapılan açıklamaların hiçbir inandırıcılığı yoktur. Ziyaret teyit edilmiştir." diye konuştu.

Askeri vesayetin seçimleri dizayn etmeye soyunduğunu öne süren Tezcan, "Erdoğan ve birlikte hareket ettiği tek adam koalisyonunun sözcüsü Bahçeli, askeri vesayetten medet umar hale gelmişlerdir. İktidarlarının devamını askeri vesayette arar hale gelmişlerdir. Siyasette yeni 28 Şubatçılığa soyunmuşlardır." dedi.

"BU NE AYAK SAYIN BAHÇELİ"

Bu ziyaretle 20 Temmuz sivil darbesinin üniforma giydiğini savunan Tezcan, milletin 24 Haziran'da, ikinci tura kalırsa da 8 Temmuz'da sandığa giderek askeri vesayet heveslerini boşa çıkaracağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda FETÖ uyarısında bulunduğunu" anımsatan Tezcan, tehdit, şantaj ve iftirayla milletin korkutularak imza toplanmasının önlenmeye çalışıldığını iddia etti. Buradaki amacın rakipsiz bir yarış olduğunu öne süren Tezcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Millet, bu girişimlerini boşa çıkarmıştır. Hazin ve komik bir tabloyla karşı karşıyayız. Sayın Devlet Bahçeli, FETÖ'nün siyasi ayağının kuyruğuna takılmaktan herhangi bir rahatsızlık duymamıştır. FETÖ'nün siyasi ayağıyla ittifak kurmaktan herhangi bir rahatsızlık duymamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kozmik odasına FETÖ'yü sokanlarla ittifak kurmaktan bir beis görmemektedir. FETÖ'yü orduya, emniyete, yargıya, milli eğitime yerleştirenlerle ittifak kurmakta bir beis görmemektedir ama FETÖ'nün siyasi ayağıyla ittifak kurarken vatandaşın özgür iradesiyle gidip 'Ben, cumhurbaşkanı adayına imza veriyorum' dediği zaman o imzaların önünü kesmek için 'FETÖ'nün seçmen ayağı' diye seçmene iftira atmaktan sıkılmamaktadırlar. Çareyi, seçmene iftira, şantaj ve korkutmakta arıyorlar ama o çareyi bulamayacaklar."

Tezcan, Pensilvanya'yı mihrap yapıp oraya giderek esas duruşta bekleyenlerin bugün AK Parti'ye aday adayı olarak müracaat ettiklerini öne sürerek, "Buna söyleyecek bir sözün yok mu Sayın Bahçeli? Sayın Bahçeli, bu ne iştir? Onlar hangi ayak? Bu ne ayak, Sayın Bahçeli?" diye sordu.

"100 YILIN KOMEDİSİ"

Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün seçim manifestosunu açıkladığını hatırlatarak, "100 yılın komedisi. Manifestosunda, adalet ve özgürlük vadediyor. 'Dar gelirliler rahatlayacak' diye vaatte bulunuyor. Saymış alt alta, tek tek. Bunları sıralamaya gerek yok. Çünkü 16 yılda Türkiye'de neyi yok etmişlerse şimdi onları vadediyorlar. 16 yıldır bu ülkeyi sen yönetiyordun Erdoğan. Bugün vadettiğin her şeyi bu ülkede yok eden sensin. Yok edenden çözüm çıkmaz. Yok edenin vaadine kanılmaz, inanılmaz." diye konuştu.

İktidarın bu millete vereceğinin sadece askeri vesayet, zulüm, zorbalık ve acı olduğunu savunan BülentTezcan, 24 Haziran'ın Türkiye'nin bu karanlıktan çıkacağı gün olacağını, gümbür gümbür sel olup sandıklara akacaklarını ifade etti.

Tezcan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Milletvekili aday adaylığı için başvurusu süresi doluyor. Bugüne kadar kaç kişi müracaat etti? Süre uzatımı söz konusu olacak mı" sorusuna Tezcan, "2 bine yaklaştı müracaat sayısı. Sanıyorum 2 bini geçecek. Son gün olması sebebiyle bugün çok yoğun müracaat oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı adayının ve 'Millet İttifakı'nın açıklanmasının ardından taleplerin arttığını görüyoruz. Şu anda bir uzatma düşüncemiz yok ama akşamki duruma bakar bir yeni değerlendirme yapabiliriz." yanıtını verdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İnce'nin aday gösterilmesine 'trajikomik bir olay.' dedi bununla ilgili değerlendirmeniz nedir" sorusu üzerine Tezcan, "17-25 Aralık sürecinde Bilal Erdoğan'ın anlama konusunda problemleri olduğunu hepimiz gördük. Anlama konusunda problemi olanların açıklamaları üzerinde çok fazla söylenecek bir söz olduğunu düşünmüyorum." dedi.

"TABİ Kİ MÜRACAATINI YAPMIŞTIR"

"HDP'nin CHP'yi samimiyetsizlikle suçladığının" hatırlatılması üzerine Tezcan, muhalefet içerisinde tartışmanın bir parçası olmayacaklarını, hedeflerinin iktidar olduğunu söyledi.

"Kılıçdaroğlu adaylık başvurusu yaptı mı? İYİ Parti'ye geçen milletvekilleri için bir karar alındı mı" sorusu üzerine Tezcan, adaylıklarla ilgili normal süre tamamlansa bile özel durumlarda bu sürenin yeniden düzenlenebileceğine işaret etti. Tezcan, "15 arkadaşımızın o demokrasi mücadelesi noktasında attıkları kahramanca adım çerçevesinde müracaat süresiyle sınırlı bir pozisyon onlar için düşünülemez." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun, müracaat eden değil, bütün müracaatları toplayan kişi olduğunu belirten Tezcan, "Tabi ki müracaatını yapmıştır. Takdir ettiği biçimde, şekilde yapılacaktır." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE GENELİNDE MİTİNG PROGRAMI"

"CHP'nin seçim bildirgesi ne zaman açıklanacak" sorusu üzerine Tezcan, şunları söyledi:

"Seçim bildirgemiz hazırlandı, son rötuşları yapılıyor. Dili gözden geçiriliyor. Seçim bildirgesini kamuoyuyla paylaşacağız. Kamuoyuyla paylaşırken, aday tanıtımıyla birlikte yapacağız. 24 Mayıs tarihinde Congresium'da seçim bildirgemizi kamuoyuyla paylaşacağız. Aday tanıtımını da aynı tarihte yapacağız. Ondan önce tabi seçim bildirgemizden belirli bölümleri paylaşacağız."

"Miting programı netleşti mi" sorusu üzerine Bülent Tezcan, çalışmaların yapıldığını, milletvekili adaylarının belirlenmesinden sonra Türkiye genelinde bir miting programının hazırlanacağını kaydetti.

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