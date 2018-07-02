Endüstriyel mühendislik ve çelik üretiminde dünyanın en büyüklerinden biri olan Almanya merkezli ThyssenKrupp, uzun süredir devam eden görüşmelerde Tata ile birleşme için anlaşmaya varıldığını belirtti. Birleşme ile Avrupa'nın en büyük 2. çelik üretici doğmuş olacak.

Piyasada dengeleri bozan ucuz Çin çeliğiyle daha iyi rekabet etmeyi de amaçlayan birleşmeden doğan yeni şirketin adı "Thyssenkrupp Tata Steel" olarak belirlenirken merkezinin de Hollanda'ya taşınacağı açıklandı.

Yüzde 50/50 ortaklıkla kurulan şirket 2006 yılında Arcelor ve Mittal birleşmesinden bu yana Avrupa çelik endüstrisinin en büyük hamlesi olarak görülüyor. AB ve diğer kurumların onayının ardından ThyssenKrupp ve Tata birleşmesi gerçekleşmiş olacak.

Yeni şirkettin yılda 21 milyon ton üretimle 15 milyar euro civarında ciro yapması öngörülürken, birleşme sayesinde yılda 400 ila 500 milyon euro arasında bir tasarruf planlanıyor.

Şirketin 34 ülkede toplam 48 bin çalışanla faaliyet göstermesi ancak 4 bin kişinin işinden olması bekleniyor. Bu kaybın iki şirket arasında eşit dağılacağı da gelen haberler arasında.

Yürüyen merdivenlerden denizaltılara dek pek çok alana ürün tedarik eden ThyssenKrupp çalışanları birleşme planlarını bir süredir protesto ediyordu.