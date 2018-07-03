Otomotiv sanayi şirketi Tofaş, Bursa'daki fabrikasında, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedenleriyle, Temmuz ve Ağustos aylarında üretime toplam 18 işgünü ara verileceğini açıkladı.

Tofaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şöyle denildi:



Şirketimiz Bursa fabrikasında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedenleri ile Temmuz ayında aralıklı olarak toplamda [en fazla] 8 işgünü ve Ağustos ayının ikinci ve üçüncü haftasında 10 işgünü olmak üzere toplam [en fazla] 18 işgünü üretime ara verilecektir.

Bu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hakkedişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Normal üretim sürecine 27 Ağustos tarihinde başlanacaktır.

Fortune 500 listesindeki Tofaş 11,8 milyar lira ihracatla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 4. şirket olurken, İSO 500 listesinde de 4. sırada bulunan Tofaş'ın üretimden toplam satışları 15 milyar 911 milyon TL