İstanbul Valiliği tarafından 24 Haziran seçimleri öncesi siyasi partilerin yoğun seçim çalışmalarının trafik yoğunluğuna sebep olabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla İlimiz genelinde özellikle son iki günde (cuma ve cumartesi günleri) siyasi partilerin yoğun propaganda çalışmaları ve etkinliklerinin olacağı anlaşılmaktadır. Bu durumun ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğuna yol açması beklenmektedir.

Bu nedenle şehir içi trafik akışının rahatlatılması, herhangi bir zorluk ve mağduriyet yaşanmaması için sürücülerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri, kuralların uygulanmasında trafik görevlilerine yardımcı olmaları ve anlayış göstermeleri büyük önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."