Son dakika haberine göre transfer dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihi açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. Transfer ve Tescil Dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2018-2019 Futbol Sezonu'nda uygulanacak hususlar açıklandı.



2018-2019 Futbol Sezonu'nda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 9 Haziran 2018 tarihinde başlayıp, 31 Ağustos 2018 tarihinde bitecek. 2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2019 tarihinde sona erecek."