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Bonservisi Benfica'da bulunan ve iki sezondur Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olacağı iddia edildi. Fanatik'te yer alan habere göre milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma'nın sportif direktörü Monchi, konuya ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Monchi, "Talisca beğendiğim ve ilgiyle izlediğim bir oyuncu ancak onun için şu ana kadar hiçbir girişimde bulunmadık" şeklinde konuştu.