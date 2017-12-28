Bu sezon Barcelona'da forma şansı bulamayan ve teknik direktör Ernesto Valverde tarafından kadroda düşünülmeyen Arda Turan, transferiyle ilgili konuştu. 30 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını net olarak belirledi!
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Fanatik'te yer alan habere göre milli futbolcu, “Barcelona’da zor bir dönem geçirdim. Kariyerime başka bir takımda devam etmeyi planlıyorum. Türkiye’den bir kulübe transfer olursam şu anda bu takım sadece Beşiktaş olur” dedi.
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RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLADI!
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istese de bu yarışta yalnız değil! Bild'in haberine göre Hakan'ın eski kulübü Bayer Leverkusen de eski oyuncusu için devreye girmiş durumda!
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Bild, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Milan'la görüşerek resmi girişimde bulunduğunu belirtti. Fakat Hakan'ın eski kulübü Leverkusen'in transferde bir adım önce olduğunu da okuyucularına duyurdu.
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Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Terim faktörünü kullanacağı ancak Çalhanoğlu'nun Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.
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FILIPE LUIS GELMİYOR!
Sol bek için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündemdeki Filipe Luis'ten kötü haber geldi! Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bucaspor maçı sonrasında yakın bağlantılarını kullanacaklarını belirtmiş, bu sözlerin Filipe transferinde Claudio Taffarel'in devreye gireceği iddialarını beraberinde getirmişti.
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Fotomaç'ta yer alan habere göre Atletico Madrid, Filipe'yi devre arasında göndermeme kararı aldı. Brezilyalının menajeri Ahmet Bulut, geçen günlerde yaptığı açıklamada Filipe'nin ayrılmak istediğini duyurmuştu. Tecrübeli sol bek ise Twitter paylaşımıyla çıkan iddiaları yalanlamıştı.
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MENAJERİ RESTİ ÇEKTİ!
Tottenham'ın Vincent Janssen konusunda çıkardığı kriz, Fenerbahçe yönetiminin önceliklerini değiştirdi. İlk olarak sol bek ve orta sahaya öncelik veren sarı-lacivertliler alternatif olarak da forvet bakmaya başladı. Fanatik'te yer alan habere göre hedefte Olivier Giroud var!
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Bu sezon formayı Alexandre Lacazette'e kaptıran yıldız futbolcunun menajeri Arsenal yetkilileriyle görüşerek "Dünya Kupası'nda olabilmek için düzenli oynamak istiyor. Bu yüzden Ocak 2018'de ayrılmak istiyor" ifadeleriyle resti çekti.
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Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe de bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Sarı-lacivertlilerin, 2019’de Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği iddia edildi.
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TERİM'İN YARDIMCISI DROGBA!
Galatasaray'da gözler yardımcı hocalara çevrilirken Didier Drogba iddiası ortaya atıldı. Elmander'den halen yanıt gelmemesi nedeniyle sarı- kırmızılı ekibin, futbolu bırakacağını açıklayan Fildişi Sahilli yıldıza haber yolladığı belirtildi.
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Öte yandan Fotomaç'ta yer alan habere göre Hasan Şaş ve Ümit Davala konusunda da henüz net bir anlaşmanın olmadığı bildirildi.
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FENER'E ÇİFTE SAMBACI!
Transfer için çalışmalarda bulunan Fenerbahçe'nin oyuncu izleme komitesi geçen günlerde Brezilya'ya çıkarma yapmıştı. Bu çalışmalar sonrası Aykut Kocaman'ın raporu belli oldu ve iki yönetici, Brezilya'nın yolunu tuttu!
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Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-lacviertlilerin hedefinde iki isim var: Gremiolu Arthur, Fluminenseli Wendel. Fenerbahçe'nin bu ilgisi, Brezilya'da da yankı buldu.
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Gremio'nun sportif direktörü Andre Zanotta, Esporte Interativo TV'ye yaptığı açıklamada "Barcelona ile anlaşmadık. Real Madrid de devrede. Arthur'a çok büyük ilgi var. Türkiye'de Fenerbahçe de ilgileniyor" dedi.
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Ülke basınında ayrıca sarı-lacivertlilerin Fluminense ile masaya oturduğu bilgisi de paylaşıldı. 21 yaşındaki Arthur'un piyasa değeri 14, 20 yaşındaki Wendel'in değeri de 7.5 milyon Euro civarında.
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BEŞİKTAŞ'TA HEDEF CYLE LARIN!
Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Cenk Tosun yuvadan uçmak üzere! Milli golcünün Everton'la 28 milyon Euro karşılığında anlaştığını iddia eden The Guardian'dan sonra bir iddia daha geldi. Kanada Milli Takımı formasını da giyen ABD Major Lig ekibi Orlando City'in 22 yaşındaki forvetini yakın takibe aldığı öğrenildi.
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Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı idarecilerin, yılbaşı tatilinden sonra genç oyuncuyla bir araya gelip, ön görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Kanada Milli Takımı'nda sürekli forma şansı bulan Cyle Larin, Dünya Kupası elemelerinde 10 maça çıkıp, 3 kez fileleri havalandırdı. Larin, ABD Major Lig'de ise 2017 yılında Orlando City formasıyla 28 maçta görev aldı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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ZENIT'TEN BİR OYUNCU DAHA!
Sol beke takviye düşünen Fenerbahçe'de arayışlar hızlandı! Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Zenit St. Petersburg'un formasını giyen İtalyan savunmacı Domenico Criscito için seferberliğe geçti.
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Sarı-lacivertli yönetim bir yandan da Zenit'i ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Rus kulübünün ise ilk görüşmede 4 milyon Euro istediği öğrenildi. Fenerbahçe, Criscito'yu ikna ederek Zenit'i baskı altına almak istiyor. Yönetim bu transfer için bütün şartları zorlayacak.
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FELLAINI'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI!
Beşiktaş'ın yeni sezon için transfer hedefleri arasında yer alan Marouane Fellaini, Manchester United'ın sözleşme teklifini geri çevirdiğini ve yeni kulübünün neresi olacağını bilmediğini açıkladı!
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Belçikalı yıldız, "Kulüp yeni teklif yaptı; ancak ayrılık kararı verdiğimde Mourinho buna saygı duyacaktır" açıklamasını yaptı. Teklifin devamının gelebileceğini kaydeden Fellaini, "Kabul edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Bazı şeyleri kısa zamanda ayarlayamazsınız" ifadelerini kullandı.
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Fellaini'nin kardeşi Mansour Fellaini ve menajeri geçen aylarda İstanbul'a gelmişti. Fellaini'nin menajeri vasıtasıyla Beşiktaş hakkında fikir aldığı iddia edilmişti.
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JOSEF'İN DEĞERİ 20 MİLYON!
Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'nın sezon başı 12.5 milyon euro önerdiği Josef de Souza'yı satmamıştı. İngiliz temsilcisi teklifini yineledi. Sarı-lacivertliler ise ancak 20 milyon euro'ya bırakabileceklerini söyledi. Çin ekibi Shanghai Shenhua da onu istiyor.
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AZİZ'E KARŞILIK VOLKAN!
Arjantinli sol beki Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılmak istediği Trabzonspor'da sol bek arayışları hızlandı. Antalyaspor'dan Sakıb Aytaç'ı gündeme alan bordo-mavililer, Aziz Behich için de devreye girdi.
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Fotomaç'ta yer alan habere göre 27 yaşındaki sol beke karşılık Bursaspor'a Volkan Şen önerilecek. Yeşil-beyazlı ekibin çok istediği N'Doye'nin de Rıza Çalımbay'ın onay vermesi durumunda takas listesine dahil edilebileceği ifade edildi.
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ORTA SAHAYA POLONYALI!
Fenerbahçe'nin orta saha transferi için listesi netleşmeye başladı. Fenerbahçe adına son iddia İngiliz basınından geldi. West Bromwich Albion'ın Grzegorz Krychowiak ile yolları ayırmaya hazırlandığını, Polonyalı yıldızın yeni rotasının da Fenerbahçe olduğu yazıldı.
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Haberde Paris Saint Germain'den kiralanan 27 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'e ayak uyduramadığı için gönderileceği belirtildi. Fenerbahçe dışında Sevilla, Reims ve Nantes'ın da kuyrukta olduğu ifade edildi. (Fotomaç)
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ASAMOAH'TAN KÖTÜ HABER!
İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Emanuele Gamba, Galatasaray'ın ilgilendiği Kwadwo Asamoah'la ilgili açıklamalar yaptı. Gamba, "Genel menajer Moratta ile konuştum Asamoah'ı satmayı düşünmediklerini ifade etti.
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Son maçlarda Asamoah oynadı ve iyi performans gösterdi. Alex Sandro'nun gitme ihtimalini düşününce bu transferin olma ihtimalini düşük görüyorum" ifadelerini kullandı. (Radyospor)
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