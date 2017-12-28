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Sarı-lacivertli yönetim bir yandan da Zenit'i ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Rus kulübünün ise ilk görüşmede 4 milyon Euro istediği öğrenildi. Fenerbahçe, Criscito'yu ikna ederek Zenit'i baskı altına almak istiyor. Yönetim bu transfer için bütün şartları zorlayacak.