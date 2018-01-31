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Ozan Tufan, bugün İngiltere'ye gitmek üzere bavullarını hazırladı fakat dün gece Crystal Palace'ın kanat oyuncusu Bakary Sako sakatlanınca İngiliz ekibi transferden vazgeçti. Crystal Palace, sakatlığı ciddi olan Sako'nun yerine bir oyuncu almaya karar verdi ve Ozan Tufan transferini rafa kaldırdı.